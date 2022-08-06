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Культура

Фестиваль реконструкторов «Железный град» пройдет сегодня в Изборске

6 августа в Изборске состоится фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее-заповеднике «Изборск».

В фестивале примут участие клубы исторической реконструкции из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Тулы. Реконструкторы воссоздадут события Руси и Европы XIII – XVII веков и дадут псковичам возможность погрузиться в эпоху Средневековья, познакомиться с культурой, традициями, обычаями, жизнью и ратными подвигами средневековых воинов.

Основная фестивальная площадка развернется в Изборской крепости. В программе торжественное открытие фестиваля, проход и построение участников, парад-представление клубов, дефиле исторического костюма, сражение по правилам маневров, пеший турнир, турнир лучников, детские и ремесленные площадки.

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Фестиваль реконструкторов «Железный град» пройдет сегодня в Изборске
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