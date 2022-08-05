Сотрудников противопожарной службы Псковской области наградили за грамотные действия при ликвидации пожара в усадьбе Римского-Корсакова

17:37, 05 августа 2022, ПАИ

8 сотрудников противопожарной службы Псковской области получили Благодарственные письма и ценные подарки Правительства региона за грамотные действия при ликвидации пожара в усадьбе Римского-Корсакова.

В Пскове состоялось награждение работников Плюсской и Струго-Красненской пожарных частей. Благодарственные письма специалистам вручил начальник ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС» Валерий Хахалкин. Грамотные и оперативные действия специалистов позволили не допустить распространения пожара на оставшуюся часть здания. Также оперативно были проведены мероприятия по эвакуации экспонатов.

Благодаря пожарным, сотрудникам музея и местным жителям из горящего здания удалось спасти ценные экспонаты. Сохранено больше половины фонда, в том числе уникальная посмертная маска композитора.

Вместе с сотрудниками противопожарной службы в тушении пожара были задействованы специалисты третьей пожарно-спасательной части ФПС ГПС регионального ГУ МЧС. На днях их также наградили благодарственными письмами.