«Огромное подспорье для вуза и наших выпускников»: врио ректора Великолукской ГСХА – о запуске сервиса «Я в агро»

17:56, 05 августа 2022, ПАИ

Россельхозбанк запустил платформу образования и поиска работы в сельском хозяйстве «Я в агро». Ресурс предназначен для широкой аудитории – от школьников и абитуриентов до опытных профессионалов. Сейчас в Псковской области на новом ресурсе представлено 63 вакансии. О том, что сервис может дать соискателям, высказалась врио ректора Великолукской сельскохозяйственной академии Федорова Юлия Николаевна.

«Агропромышленный комплекс очень сильно изменился за последние годы: самые передовые технологии пришли к нам на помощь, и, как следствие, выросли требования к кадрам. «Я в Агро» – отличная платформа, которая позволяет найти своё место на работе и повысить квалификацию, получить необходимые навыки. Самое главное, что можно подобрать необходимую локацию, всё аккумулировано в одном месте – работать удобно. Сама концепция заслуживает уважения – это огромное подспорье и для вуза, и для наших выпускников, а также для всех, кто работает на производстве или ещё планирует свой карьерный путь», – отметила Юлия Федорова.

Кому и чем полезен сервис «Я в агро»

Для профессионалов в области АПК на «Я в агро» доступен сервис поиска работы по всей России по направлению АПК и в смежных отраслях. Подобрать вакансии помогут фильтры с указанием региона, населённого пункта, зарплаты, опыта и т. д.

Пользователи, которые планируют повысить свою квалификацию, смогут найти программы повышения квалификации, курсы для переквалификации по различным направлениям, информацию о получении второго высшего образования.

Студенты и выпускники вузов смогут найти производственную практику или временную подработку у лучших работодателей отрасли, а в перспективе – работу в АПК с помощью сервиса поиска работы, на котором размещено более 13 тысяч вакансий со всей страны.

На платформе «Я в агро» можно узнать об используемых в АПК технологиях, перспективах отрасли, профессиях будущего, посетить курсы развития в выбранной профессии и получения необходимых навыков, а также спланировать карьерный путь по выбранной специальности: посетителям ресурса доступен выбор конкретной профессии, вуза или колледжа, в котором есть требуемая специальность для обучения и выбор будущего работодателя.

На платформе можно получить помощь в выборе профессии, пройдя тесты на профессиональную ориентацию, выбрать лучшие предложения учебных заведений страны и получить всю необходимую информацию о поступлении, узнать мнения профессионалов о развитии в агропромышленной отрасли, познакомиться с историями успеха и принять участие в различных конкурсах и семинарах. Кроме того, «Я в агро» предоставляет информацию о стажировках и летней подработке на крупнейших агропредприятиях России с возможностью начать карьеру.

Почему работать в АПК – это классно

Россельхозбанк провёл исследование и выяснил, что в сельском хозяйстве хотели бы работать около 20 % опрошенных. Наибольшей популярностью среди предложенных областей АПК пользуются растениеводство (20 %) и животноводство (17 %). Последнее больше популярно у возрастной группы от 45 до 54 лет (27 %), а первое – у группы от 55 до 64 лет (26 %). Виноградарство пользуется успехом у более молодой ЦА (19 % – в группе от 18 до 24 лет, 17 % – в группе от 25 до 34 лет).

За последние пять лет отрасль сельского хозяйства существенно трансформировалась, появились новые профессии, технологии, компании. Работать в АПК становится интересно и перспективно, в современных компаниях созданы все предпосылки для творческого развития молодых и опытных специалистов. Задача новой платформы Россельхозбанка «Я в агро» – помочь школьникам и студентам расширить знания о профессиях в АПК и сформировать положительный имидж занятости в сельском хозяйстве, а молодым и опытным специалистам – найти интересную и перспективную работу. Уже сейчас в сельском хозяйстве востребованы такие специалисты будущего, как генетики, биотехнологи, операторы дронов, сити-фермеры, агроэкологи.

«В последние годы агропромышленный комплекс демонстрирует уверенный рост, оказывая непосредственное влияние на социально-экономическое развитие страны. Наша платформа уникальна, она не имеет аналогов в России и мире. Её особенность состоит в том, что пользователям предоставляется возможность построить своё будущее в агропромышленной отрасли, выстраивая взаимосвязь между обучением и будущей работой, обеспечивая доступ к целому комплексу сервисов, направленных на получение качественного образования и достойной работы в одном из самых перспективных направлений. Мы продолжим развивать «Я в агро» как часть экосистемы банка», – отмечает директор центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надёжности крупнейших российских банков.