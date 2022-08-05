Александр Голышев – о форуме «Истоки»: Это событие псковичи ждали с нетерпением

18:31, 05 августа 2022, ПАИ

Александр Голышев, российский культуролог и первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО), рассказал о важности Молодежного историко-культурного форума «Истоки», который проходит в Псковской области.

«Этого события псковичи ждут с нетерпением, а сегодня востребованность русской культурой велика», – поделился с Псковским агентством информации Александр.

По мнению эксперта, место проведения форума определяет настрой участников: «Русская культура показала миру путь цивилизованного развития, уникальные примеры святости и духовности, вершины художественных достижений, значительно повлияла на мировую культуру».

Формат, программа и методологические подходы с инновационными методиками позволяют говорить о новой, давно ожидаемой форме приобщения российской молодежи к русской культуре.

Александр Голышев отмечает особенность участия в первой смене форума молодежи из Донецкой и Луганской народных республик и Запорожской области.

«Культура русского мира – это путь гуманизации, взаимопонимания и национальной консолидации, о чем утверждал Н. Бердяев, говоря, что перед Россией стоит великая задача – соединить национальное единство и культурное развитие», – подытожил Александр Голышев.

Напомним, что форум открылся в Печорах 2 августа.