Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Александр Голышев – о форуме «Истоки»: Это событие псковичи ждали с нетерпением

Александр Голышев, российский культуролог и первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО), рассказал о важности Молодежного историко-культурного форума «Истоки», который проходит в Псковской области.

«Этого события псковичи ждут с нетерпением, а сегодня востребованность русской культурой велика», – поделился с Псковским агентством информации Александр.  

По мнению эксперта, место проведения форума определяет настрой участников: «Русская культура показала миру путь цивилизованного развития, уникальные примеры святости и духовности, вершины художественных достижений, значительно повлияла на мировую культуру».

Формат, программа и методологические подходы с инновационными методиками позволяют говорить о новой, давно ожидаемой форме приобщения российской молодежи к русской культуре.  

Александр Голышев отмечает особенность участия в первой смене форума молодежи из Донецкой и Луганской народных республик и Запорожской области.

«Культура русского мира – это путь гуманизации, взаимопонимания и национальной консолидации, о чем утверждал Н. Бердяев, говоря, что перед Россией стоит великая задача – соединить национальное единство и культурное развитие», – подытожил Александр Голышев.

Напомним, что форум открылся в Печорах 2 августа. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

05 августа 2022

Консульство Болгарии в Москве также приостановило прием документов на турвизы

05 августа 2022

Новая книжная выставка о победе нашего флота организована в Островской библиотеке
05 августа 2022

Гдовские артисты путешествую по району с выступлениями
05 августа 2022

Вечер памяти священника Павла Адельгейма состоялся в Пскове
05 августа 2022

Александр Голышев – о форуме «Истоки»: Это событие псковичи ждали с нетерпением

05 августа 2022

Игра на выбывание. 74-й выпуск «Псковского телеграма»
05 августа 2022

Реанимационный коечный фонд в псковской инфекционке заполнен на 100%
05 августа 2022

«Огромное подспорье для вуза и наших выпускников»: врио ректора Великолукской ГСХА – о запуске сервиса «Я в агро»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...