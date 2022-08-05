Гдовские артисты путешествую по району с выступлениями

19:21, 05 августа 2022, ПАИ

Сегодня День деревни проходит в Полично Гдовского района, куда приехали артисты из районного центра, об этом Псковскому агентству информации рассказала редакция газеты «Гдовская заря».

Местные жители очень рады гостям из Гдова и Чернева, даже не хотят отпускать со сцены, встречая артистов бурными овациями и подтанцовывая им.

Песни и пляски сменились торжественным вручением подарков жителями деревни от главы городского поселения «Гдов» Ольги Галаховой и главы администрации городского поселения Ольги Соколовой.