Гдовские артисты путешествую по району с выступлениями
Сегодня День деревни проходит в Полично Гдовского района, куда приехали артисты из районного центра, об этом Псковскому агентству информации рассказала редакция газеты «Гдовская заря».
Местные жители очень рады гостям из Гдова и Чернева, даже не хотят отпускать со сцены, встречая артистов бурными овациями и подтанцовывая им.
Песни и пляски сменились торжественным вручением подарков жителями деревни от главы городского поселения «Гдов» Ольги Галаховой и главы администрации городского поселения Ольги Соколовой.
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