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Новая книжная выставка о победе нашего флота организована в Островской библиотеке

Выставка в Островской центральной библиотеке. Фото: ЦРБ.

 

В Островской центральной библиотеке подготовлена выставка, посвященная победе нашего флота в Гангутском сражении, передает Псковскому агентству информации редакция газеты «Островские вести». 

7 августа 1714 года российский флот под командованием Петра I одержал первую крупную победу на море. В рамках Дня воинской славы, который отмечается 9 августа, к этой памятной дате в Островской центральной районной библиотеке оформлена книжная выставка «День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут».

На выставке представлена литература об этом сражении («100 великих битв России»), книги о личности Петра Первого.

Напомним, Гангутское сражение было одним из важнейших этапов Северной войны между Россией и Швецией. Петр I намеревался овладеть Финляндией, занять Аландские острова и в случае отказа шведского правительства заключить мир на выдвинутых ею условиях, перенести войну на территорию Швеции. Ф.М. Апраксин командовал гребным флотом и десантным корпусом. Победа у мыса Гангут вынудила шведский флот окончательно очистить Финский залив. Иностранные государства заговорили о России как о сильной морской державе.

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