Консульство Болгарии в Москве также приостановило прием документов на турвизы

20:10, 05 августа 2022, ПАИ

Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что консульство Болгарии известило российских туроператоров о приостановке приема документов на туристические визы, сообщают РИА НОВОСТИ.

Причину приостановки приема документов на туристические визы и визы для собственников недвижимости объясняют объявлением 5 августа персонами нон-грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России.

«Из-за нехватки сотрудников частично приостановили свою работу консульская служба посольства России в Болгарии и генеральное консульство РФ в Варне. Генеральное консульство РФ в Русе приостановило работу. Генконсульство Болгарии в Екатеринбурге временно закрыто», - добавили в АТОР.

В ассоциации отметили, что неизвестно, как долго продлится пауза в визовом процессе. Также сообщается, что болгарская сторона будет искать возможности для возобновления выдачи виз в России - уточнили в АТОР, добавив, что в сообщении, адресованном туроператорам, говорится, что о возобновлении работы консульской службы Болгарии в России будет сообщено дополнительно.