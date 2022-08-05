От жалоб к делу: в Стругах Красных сделают ливневый сток
Многолетние жалобы жителей переулка Советский в Стругах Красных обрели свои плоды. Жалобы жителей переулка Советский, где после дождей размывается дорога привели к очередному ремонту, об этом нам сообщает редакция газеты «Струги».
На протяжении многих лет на данном участке дорога ремонтируется, но дожди приводят к ухудшению состояния основного дорожного полотна.
В этом году глава администрации городского поселения «Струги Красные» Наталья Карпова решила на этом отрезке дороги оборудовать ливневый сток. Проведены большие работы, на которые затрачено более 100 тысяч рублей.
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