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Общество

От жалоб к делу: в Стругах Красных сделают ливневый сток

Работы по ливневому стоку в Стругах Красных. Фото редакции «Струги».

Многолетние жалобы жителей переулка Советский в Стругах Красных обрели свои плоды. Жалобы жителей переулка Советский, где после дождей размывается дорога привели к очередному ремонту, об этом нам сообщает редакция газеты «Струги».

На протяжении многих лет на данном участке дорога ремонтируется, но дожди приводят к ухудшению состояния основного  дорожного полотна.

В этом году глава администрации городского поселения «Струги Красные» Наталья Карпова решила на этом отрезке дороги оборудовать ливневый сток. Проведены большие работы, на которые затрачено более 100 тысяч рублей.

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