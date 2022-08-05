В Куньинском районе на Братском захоронении завершился ремонт
На Братском захоронении в деревне Ехалово Пухновской волости завершился ремонт, об этом Псковскому агентству информации сообщает газета «Пламя».
В рамках ремонта здесь вырубили кустарник, укрепили фундамент центральной стелы, окрасили ее, заменили кирпичные мемориальные плиты на бетонные.
Косметическому ремонту также подверглось ограждение, а плиты, уложенные на дорожку, – шлифовке.
Работы проведены за счет средств федерального бюджета в рамках целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества».
Соблюдение качества ремонта обеспечивал Стройконтроль.
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