Региональная смена лидеров «Лето с ДетСоветом!» пройдет в лагере «Стремительный»

21:58, 05 августа 2022, ПАИ

С 6 по 23 августа в лагере «Стремительный» пройдет региональная смена лидеров «Лето с ДетСоветом!», делится официальная группа Детского совета Вконтакте.

В рамках смены лидеров Псковского детского форума ребята станут сплоченной командой, получат полезные навыки, посетят яркие тренинги и мероприятия. В смене примут участие 90 заинтересованных ребят: члены Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Псковской области, представители ученического самоуправления, активисты общественных и волонтерских организаций.

«Участники смены готовы к новым впечатлениям. Они уже успели познакомиться в социальных сетях и начали общаться, с нетерпением ожидая начала форума», – делится официальная группа Детского совета ВКонтакте.