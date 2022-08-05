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Общество

Выставочный проект «30 картин из жизни Петра Великого» будет выставляться в Пскове

Выставка картин в Санкт-Петербурге. Фото проекта.

Проект проходит в рамках масштабного празднования 350-летия со дня рождения Петра I: с 9 июня по 9 августа на Марсовом поле воссоздали городской праздник, который прошёл 150 лет назад к 200-летию императора.

На тридцати масштабных полотнах изображены основные деяния Петра I в хронологическом порядке. После завершения 16 современных картин, созданных для выставки, перейдут Государственному музею-заповеднику «Петергоф» и отправятся в тур по городам России.

Полотна будут выставляться в Пскове, Новгороде, Владимире и Суздале. Кроме этого, прорабатывается мультимедийное представление проекта «30 картин из жизни Петра Великого» в 24 исторических парках «Россия — моя история» по всей стране.

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