Выставочный проект «30 картин из жизни Петра Великого» будет выставляться в Пскове
Проект проходит в рамках масштабного празднования 350-летия со дня рождения Петра I: с 9 июня по 9 августа на Марсовом поле воссоздали городской праздник, который прошёл 150 лет назад к 200-летию императора.
На тридцати масштабных полотнах изображены основные деяния Петра I в хронологическом порядке. После завершения 16 современных картин, созданных для выставки, перейдут Государственному музею-заповеднику «Петергоф» и отправятся в тур по городам России.
Полотна будут выставляться в Пскове, Новгороде, Владимире и Суздале. Кроме этого, прорабатывается мультимедийное представление проекта «30 картин из жизни Петра Великого» в 24 исторических парках «Россия — моя история» по всей стране.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Региональная смена лидеров «Лето с ДетСоветом!» пройдет в лагере «Стремительный»
Консульство Болгарии в Москве также приостановило прием документов на турвизы