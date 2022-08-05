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Выставка кошек «Страна Мурляндия» получила предостережение от Россельхознадзора

Вид кошек на выставке в «Стране Мурляндии». Фото: ПАИ.

Предостережение от Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора получили организаторы выставки кошек «Страна Мурляндия» в Пскове, сообщает ведомство.  Их предупредили о недопустимости нарушения обязательных требований.

От регионального комитета по ветеринарии в июле текущего года поступила информация о возможном нарушении правил использования животных в культурно-зрелищных целях, сообщают в ведомстве.

Специалисты жаловались на отсутствие вакцины против бешенства у пяти кошек, а также непогашенный во ФГИС «Меркурий» ветеринарный сопроводительный документ. Это значит, что организатор выставки – ООО «Эвент Центр» – не подтвердил прибытие животных в Псков.

Согласно данным исследовательского центра «Цербер», Псковская область по бешенству плотоядных животных является «неблагополучным регионом с вакцинацией». Зоны исключения здесь отсутствуют. Все домашние и дикие плотоядные животные должны вакцинироваться против бешенства перед перемещением: не позднее, чем за 20 дней до отправки. Исключение составляет молодняк и животные, привитые в течение последних 12 месяцев.

Россельхознадзор согласовал «Эвент Центру» маршрут перемещения 33 кошек из Ленинградской области. Однако организатор должен был соблюдать условия регионализации – определение статуса регионов РФ по заразным болезням животных.

Это требование компания нарушила, так как привезла в регион невакцинированных от бешенства животных.

Также «Эвент Центр» обманул со сроками. Кошки должны были находиться в городе всего четыре дня, но, согласно афише, выставка «Страна Мурляндия» продлится с 13 июля по 7 августа.

«Тем самым организатор выставки, который является юридическим лицом, нарушает пункт 223 требований к использованию и содержанию животных на выставках, утверждённых Постановлением Правительства РФ № 1937 «Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию»», – заключили специалисты Россельхознадзора.

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