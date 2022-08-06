Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 37 тысяч тонн фруктов, овощей и ягод ввезено в Псковскую область

С начала года через контрольные пункты пропуска Псковской области, расположенные на государственной границе РФ, под контролем Управления Россельхознадзора ввезено более 37 тыс. тонн популярных фруктов, овощей и ягод, сообщают в ведомстве.

Наиболее популярными из ввозимых фруктов стали свежие яблоки – 5,3 тыс. тонн и груши – 459,5 тонн. Лидеры по объемам поступления среди ягод: земляника – 358,5 тонн, черешня – 210,6 тонн, вишня – 167,9 тонн, клубника – 101,3 тонны.

Из овощей в большем объёме поступили свежая морковь – 13,5 тыс. тонн, продовольственный картофель – 10,2 тыс. тонн, огурцы – 5,1 тыс. тонн, свекла – 1,8 тыс. тонн. В сопроводительных документах на более 37 тыс. тонн растительной продукции в качестве стран происхождения фруктов, овощей и ягод были указаны Аргентина, Турция, Сербия, Северная Македония и Республика Беларусь.

В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля государственные инспекторы ведомства установили, что все товары соответствовали нормативным требованиям ЕАЭС в области карантина растений, после чего продукция была отправлена в адреса получателей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

06 августа 2022

Освещенность дорог в Пскове улучшат

06 августа 2022

Площадь нового пришкольного стадиона в Великих Луках превысит 2800 квадратных метров
06 августа 2022

Воинское захоронение на улице Юбилейная в Пскове благоустроили

05 августа 2022

Пскович пробежал 30 часов подряд ради подготовки к марафону

05 августа 2022

В Псковской области простились с двумя военными, погибшими на Украине

05 августа 2022

Более 37 тысяч тонн фруктов, овощей и ягод ввезено в Псковскую область

05 августа 2022

Выставка кошек «Страна Мурляндия» получила предостережение от Россельхознадзора
05 августа 2022

Региональная смена лидеров «Лето с ДетСоветом!» пройдет в лагере «Стремительный»


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...