Более 37 тысяч тонн фруктов, овощей и ягод ввезено в Псковскую область

23:05, 05 августа 2022, ПАИ

С начала года через контрольные пункты пропуска Псковской области, расположенные на государственной границе РФ, под контролем Управления Россельхознадзора ввезено более 37 тыс. тонн популярных фруктов, овощей и ягод, сообщают в ведомстве.

Наиболее популярными из ввозимых фруктов стали свежие яблоки – 5,3 тыс. тонн и груши – 459,5 тонн. Лидеры по объемам поступления среди ягод: земляника – 358,5 тонн, черешня – 210,6 тонн, вишня – 167,9 тонн, клубника – 101,3 тонны.

Из овощей в большем объёме поступили свежая морковь – 13,5 тыс. тонн, продовольственный картофель – 10,2 тыс. тонн, огурцы – 5,1 тыс. тонн, свекла – 1,8 тыс. тонн. В сопроводительных документах на более 37 тыс. тонн растительной продукции в качестве стран происхождения фруктов, овощей и ягод были указаны Аргентина, Турция, Сербия, Северная Македония и Республика Беларусь.

В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля государственные инспекторы ведомства установили, что все товары соответствовали нормативным требованиям ЕАЭС в области карантина растений, после чего продукция была отправлена в адреса получателей.