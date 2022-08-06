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Воинское захоронение на улице Юбилейная в Пскове благоустроили

Братское захоронение в Пскове.

В Пскове завершено благоустройство территории воинского захоронения на улице Юбилейной, об этом нам сообщает в своем Telegram-канале Борис Елкин, глава Администрации города Пскова.

В этом году проведен заключительный этап восстановления территории воинского захоронения. Были приведены в порядок ряды №1, №2 и №3. Остальные ряды были отремонтированы в предыдущие годы.

«Уход за братскими захоронениями – наш вклад в сохранение памяти о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Так мы выражаем им свою благодарность за мирное небо над головой, обещаем всегда помнить о том, какой ценой была завоевана Великая Победа», – отмечает Борис Елкин.

Напомним, что на братском кладбище захоронено более 600 советских воинов, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в дни освобождения Пскова в июле 1944 года.

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