Освещенность дорог в Пскове улучшат

00:25, 06 августа 2022, ПАИ

Заключен контракт на обустройство наружного освещения по улице Железнодорожной, об этом нам сообщает в своем Telegram-канале Борис Елкин.

Глава администрации города Пскова уточняет, что новые фонари появятся на нескольких участках: от улицы Советской Армии до улицы Лени Голикова, от железнодорожного переезда до улицы Бродского, от улицы Полевой до Паровозного проезда.

Всего планируется осветить около 2 километров улично-дорожной сети. Подрядчик установит 27 опор и смонтирует на них светодиодные светильники. По контракту работы должны быть выполнены до 30 ноября.

«Кроме того, в этот году планируется строительство линии наружного освещения по улице Алмазной. Сейчас на сайте госзакупок разыгрывается аукцион на выполнение этих работ», – подытожил Борис Елкин.