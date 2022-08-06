Пять миллионов рублей направлено на реализацию проектов ТОС

00:40, 06 августа 2022, ПАИ

В этом году на реализацию проектов ТОС из городского бюджета будет направлено 5 млн рублей. На полученные средства можно благоустроить двор, поставить спортивную или детскую площадку, установить видеокамеры, шлагбаум и многое другое, сообщает глава администрации города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

В данный момент успешную работу показывают 8 ТОС на территории города Пскова. Реализовано порядка 7 проектов, в числе которых установка видеонаблюдения, уличных тренажеров, декоративного ограждения, оборудование контейнерной площадки и т. д.

«Создать ТОС – значит получить возможность решить насущные проблемы своего дома и двора эффективно и быстро», – уточняет Борис Елкин.

Напомним, что создать ТОС могут не только жители нескольких жилых домов или целого дома, но и одного подъезда многоквартирного дома.