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Общество

Развитию физической реабилитации в спорте Псковской области быть

В рамках рабочей поездки Евгений Васильев, заместитель главного врача детской областной клинической больницы, врач травматолог-ортопед, в  городе Великие Луки провел встречу с ректором, доцентом кафедры теории и методики гимнастики ФГБУ ВО «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта» Вячеславом Шляхтовым.

В результате встречи смогли обговорить ряд соглашений о дальнейшем развитии физической реабилитации в спорте.  Проект работы с «Национальным государственным Университетом физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта, г. Санкт-Петербург», который уже успешно реализован на базе псковского отделения спортивной медицины, был представлен и оценен.

«Очень приятно осознавать, что Великолукская академия всегда готова идти навстречу начинаниям с целью улучшения не только здоровья спортсменов, но и подготовки ценного кадрового состава инструкторов-методистов по ЛФК для Псковской области», – отметил Евгений Васильев на своей личной странице Вконтакте.

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