Площадь нового пришкольного стадиона в Великих Луках превысит 2800 квадратных метров
О том, что в Великих Луках на территории лицея №11 появится пришкольный стадион, рассказал глава города Николай Козловский в своем еженедельном видеообращении.
Объект удастся построить в рамках программы «Газпром – детям».
В соответствии с проектной документацией, площадь спортивного сооружения превысит 2800 «квадратов». Стадион будет включать в себя поле для игры в мини-футбол, баскетбольное и волейбольное поле, легкоатлетическую зону, в том числе три беговые дорожки, и сектор для прыжков в длину. Здесь же будут установлены трибуны для зрителей и скамейки, а зона воркаута будет состоять из брусьев, поручней, скамей и шведской стенки.
Николай Козловский также сообщил, что специалисты, отвечающие за реализацию проекта, уже в городе. Они определили пятно застройки и начали работы по укладке дренажа.
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Площадь нового пришкольного стадиона в Великих Луках превысит 2800 квадратных метров
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