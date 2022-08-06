Площадь нового пришкольного стадиона в Великих Луках превысит 2800 квадратных метров

00:13, 06 августа 2022, ПАИ

О том, что в Великих Луках на территории лицея №11 появится пришкольный стадион, рассказал глава города Николай Козловский в своем еженедельном видеообращении.

Объект удастся построить в рамках программы «Газпром – детям».

В соответствии с проектной документацией, площадь спортивного сооружения превысит 2800 «квадратов». Стадион будет включать в себя поле для игры в мини-футбол, баскетбольное и волейбольное поле, легкоатлетическую зону, в том числе три беговые дорожки, и сектор для прыжков в длину. Здесь же будут установлены трибуны для зрителей и скамейки, а зона воркаута будет состоять из брусьев, поручней, скамей и шведской стенки.

Николай Козловский также сообщил, что специалисты, отвечающие за реализацию проекта, уже в городе. Они определили пятно застройки и начали работы по укладке дренажа.