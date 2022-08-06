МЧС предупреждает жителей Псковской области о возможных грозах 6 августа во второй половине дня

00:52, 06 августа 2022, ПАИ

О грозах предупреждает МЧС жителей Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

6 августа в период с 14:00 до 17:00 на территории Псковской области ожидаются грозы, местами ливни. Кроме того, в областном центре в эти часы фиксируется сильный, порывистый ветер до 16 – 21 м/сек.

МЧС призывает соблюдать осторожность и при возникновении любой чрезвычайной ситуации звонить по телефону 01, с мобильного – 112 или 101.