День железнодорожника отмечают в России 7 августа

09:40, 07 августа 2022, ПАИ

День железнодорожника отмечают в России в первое воскресенье августа. В этом году праздник выпал на 7 число, сообщает calend.ru.

Профессиональный праздник работников данной отрасли был учрежден в царской России еще в 1896 году и был приурочен к дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог. В период его правления были построены первая прогулочная железная дорога в Царское село, первая всероссийская магистраль от Санкт-Петербурга до Москвы.

После Октябрьской революции 1917 года праздник был забыт почти на двадцать лет. Традиция чествовать железнодорожников возродилась в 1936 году, когда постановлением правительства от 28 июля 1936 года был установлен день профессионального праздника железнодорожников 30 июля. Позднее его празднование перенесли на первое воскресенье августа.

Традиционно к этому дню приурочено проведение различных торжественных и праздничных мероприятий для всех работников железнодорожного транспорта, когда особенно отмечаются их профессиональные заслуги и достижения отрасли.

Сейчас этот профессиональный праздник по праву можно назвать международным и поздравить всех, кто связан с железнодорожным делом в России, Беларуси, Кыргызстане. В других странах, бывших советских республиках, Дни работников железнодорожного транспорта установлены на другие даты.