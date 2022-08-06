Поддельную тысячу рублей обнаружили в банке Пскова

17:36, 06 августа 2022, ПАИ

В Пскове выявлена тысячерублевая банкнота с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Купюру обнаружили 4 августа в одном из финансовых учреждений города.

Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.