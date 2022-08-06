Поддельную тысячу рублей обнаружили в банке Пскова
В Пскове выявлена тысячерублевая банкнота с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
Купюру обнаружили 4 августа в одном из финансовых учреждений города.
Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.
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