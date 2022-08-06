Два человека погибли, ребёнок пострадал в результате ДТП

09:51, 06 августа 2022, ПАИ

Около 6 утра в Островском районе на трассе Санкт-Петербург – Киев около деревни Черепягино 62-летний водитель автомобиля Mitsubishi уснул за рулём, в результате чего автомобиль вылетел в кювет. В автомобиле находилось четыре человека.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля, пострадал 10-летний ребёнок.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.