Два человека погибли, ребёнок пострадал в результате ДТП
Около 6 утра в Островском районе на трассе Санкт-Петербург – Киев около деревни Черепягино 62-летний водитель автомобиля Mitsubishi уснул за рулём, в результате чего автомобиль вылетел в кювет. В автомобиле находилось четыре человека.
В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля, пострадал 10-летний ребёнок.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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