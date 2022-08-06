Выставка цветов «Любимый посёлок в красках лета» начала работу в Плюсском районе

11:42, 06 августа 2022, ПАИ

В Плюсской районной центральной библиотеке начинает работу выставка цветов «Любимый посёлок в красках лета». Об этом пишет районная газета «Плюсский край».

На 10:45 зарегистрировано 24 участника, но желающие еще подходят. К тому же участники несут на выставку не один, а несколько букетов.

«Буйство красок, разнообразие цветов и фантазия участников просто восхищают. А названия работ какие! «Жар-птица», « Восходящему дню улыбаюсь», «Мелодия души», «Мечта Алисы», «Веселая карусель», «Белое облако», «Плюсская диковинка», «С юбилеем, район», - отмечает издание.

Кроме того, в 14:30 состоится творческая встреча с коллективом студии флористики «Волшебная соломка» (Санкт-Петербург). А также мастер-класс «Рукам - работа, душе - праздник».