В Пскове завершаются противоаварийные работы в церкви Михаила Архангела с колокольней

14:54, 06 августа 2022, ПАИ

В Пскове завершаются первоочередные противоаварийные работы в церкви Михаила Архангела с колокольней — федеральном объекте культурного наследия из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Необходимость в проведении работ появилась весной 2022 года. На одной из стен образовалась трещина. Исследование показало, что она увеличивается. Это грозило неконтролируемым обрушением. Специалисты приняли решение произвести контролируемый завал стены с минимальным ущербом. Оказалось, что к возникновению такой ситуации привела наспех проведенная реставрация в послевоенное время.

«Сейчас на объекте устранена „строительная ошибка“ 100-летней давности, снята нагрузка со свода, а также завершено укрепление каменной кладки. Работы подходят к завершению, полным ходом идет покраска фасадов притвора известковой краской», - прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Научное руководство и авторский надзор осуществляет инженер-реставратор Мария Лисенкова на основании проектной документации и разрешения, выданного комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области.