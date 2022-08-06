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Общество

С 95-летием муниципалитета поздравил глава Плюсского района Виталий Аршинов жителей района

Глава Плюсского района Виталий Аршинов поздравил жителей Плюсского района с 95-летием со дня образования муниципалитета. Об этом сообщает газета «Плюсский край». 

В своей поздравительной речи Виталий Аршинов отметил, что во время образования района в нем проживало 49 тысяч человек и общая площадь территории составляла 2,5 тысячи квадратных километров. За это время район прошел вместе со страной периоды коллективизации, Великой Отечественной войны, восстановление народного хозяйства, событий начала 1990-х. 

«В результате мы подошли к этой знаменательной дате с показателями следующего качества: нас осталось на территории района всего 7 тысяч человек, мы уменьшаемся. Сегодня в районе обосновались и нашли второе место жительства масса жителей Санкт-Петербурга – несколько десятков тысяч человек. Социальный состав района постепенно меняется, они практически становятся нашими жителями: участвуют в жизни района. Сегодня можно с уверенностью говорить, что экономика Плюсского района, социальная сфера имеет проблемы, но мы с убеждением в будущее, что перспективы и будущее у этой территории есть. Администрация района поздравляет всех жителей Плюсского района и всех, кто связал свою судьбу с этим районом, с этим юбилеем. Крепкого здоровья, уверенности в будущем и надежды на то, что все планы сбудутся», – сказал Виталий Аршинов. 

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