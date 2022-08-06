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Общество

Михаил Ведерников: Экономический потенциал Плюсского района укрепляется с каждым годом

Заместитель руководителя аппарата правительства Псковской области Димитрий Иванов поздравил жителей Плюсского района с 95-летием со дня образования муниципалитета. Он также зачитал приветственный адрес от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщает районная газета «Плюсский край».

В своем послании глава региона отметил, что то, каким выглядит Плюсский район, – это заслуга многих поколений его жителей, тех, кто защищал его в годы Великой Отечественной войны, восстанавливал в послевоенное время и кто сегодня трудится на его процветание. По словам Михаила Ведерникова, с каждым годом укрепляется экономический потенциал района, развиваются социальная и культурная сферы. В этом году начато строительство современного завода по переработке лиственной древесины. Здесь будут созданы новые рабочие места, развиваться производства на отечественном оборудовании и местном сырье. Большое внимание уделяется строительству и модернизации социальных объектов. В этом году идет ремонт спортзалов в школах и приобретаем оборудование для точек роста. Будет приобретен автоклуб. В деревне Ляды уже началось строительство современного пришкольного стадиона по программе «Газпром – детям». 

«Усилиями жителей Плюсского района его история продолжает пополняться новыми именами, событиями, открытиями, фестивалями, объектами и добрыми делами. Здесь живут прекрасные, трудолюбивые, инициативные люди. Уверен, что общими стараниями мы добьемся новых успехов на благо и процветание муниципалитета. От всей души желаю жителям Плюсского района здоровья, счастья и благополучия», – заключил Михаил Ведерников. 

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