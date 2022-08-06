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Общество

Останки 11 бойцов Красной Армии обнаружили поисковики в Красногородском районе

  • Останки 11 бойцов Красной Армии обнаружили поисковики в Красногородском районе
    Фото: Газета "Заря"
  • Останки 11 бойцов Красной Армии обнаружили поисковики в Красногородском районе
    Фото: Газета "Заря"
  • Останки 11 бойцов Красной Армии обнаружили поисковики в Красногородском районе
    Фото: Газета "Заря"
  • Останки 11 бойцов Красной Армии обнаружили поисковики в Красногородском районе
    Фото: Газета "Заря"
  • Останки 11 бойцов Красной Армии обнаружили поисковики в Красногородском районе
    Фото: Газета "Заря"
  • Останки 11 бойцов Красной Армии обнаружили поисковики в Красногородском районе
    Фото: Газета "Заря"
  • Останки 11 бойцов Красной Армии обнаружили поисковики в Красногородском районе
    Фото: Газета "Заря"

С 5 по 7 августа в деревне Кожуры Красногородского района по берегу реки отряд «Первый рубеж» проводил поднятие 11 бойцов Красной Армии антропологическим способом. Об этом пишет районная газета «Заря».

«Раскопки растянулись на три дня по той причине, что не просто всем отрядом собраться, у всех работа. Плюс мы принимаем участие ещё и в молодёжной Вахте Памяти в Невельском районе. В Кожурах нами обнаружены 11 бойцов Красной Армии и их личные вещи. К сожалению, далеко не всё сохранилось в идеальном состоянии, что вызвано повышенной кислотностью почвы: полностью сгнил алюминиевый котелок», – отметил командир отряда Валерий Леппо. 

По словам поисковиков, найденные скелеты принадлежат бойцам 53-й гвардейской стрелковой дивизии 161-го гвардейского стрелкового полка. По обнаруженным погонам и ленд-лизовской обуви можно предположить, что солдаты погибли в 1944 году при прорыве линии обороны противника. Выдвигалось предположение, что это могут быть бойцы 157-го гвардейского стрелкового полка, но вряд ли, так как этот полк наступал западнее деревни Перлицы. При бойцах обнаружены личные вещи, среди которых патроны Мосина, бывшие на вооружении войск РККА, подсумки, газета и трофеи. О бойцах в этом районе поисковики узнали от сына местной жительницы, которая во время войны участвовала в захоронении бойцов после боя. 

«Мы будем и дальше продолжать свою работу в Красногородском районе: планируются раскопки ещё 16-ти бойцов за рекой и 31-го бойца в деревне Батутино. Война не закончена, пока не будет похоронен последний солдат», – пообещали поисковики «Первого рубежа».

На раскопках побывали красногородские школьники. Поисковики рассказали им о своём движении, важности восстановления забытых имён героев и познакомили их с антропологическим способом поднятия бойцов. 

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