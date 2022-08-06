Три новых лежака установили в Финском парке в Пскове
Три новых лежака обрели свое место в Финском парке. Они расположились на берегу реки Псковы напротив Гремячей башни. Об этом заявил глава администрации Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.
Ранее первые восемь лежаков были установлены на нижней площадке набережной реки Великой у амфитеатра.
«Надеюсь, что многие уже оценили новые элементы благоустройства. А если нет, то впереди еще целый месяц лета, чтобы с комфортом насладиться прекрасными видами любимого города», - отметил градоначальник.
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