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Общество

23 градуса тепла и день без осадков обещают псковичам 7 августа

7 августа на территории Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью кратковременные дожди, местами грозы, ливни. Днем преимущественно без осадков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В этот день в регионе будет дуть ветер западных и северо-западных направлений со скорость от 5 до 10 метров в секунду, при грозах – от 15 до 20 метров в секунду. Температура по области ночью составит от +8 до +13 градусов, днем – от +18 до +23.

Атмосферное давление высокое.

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