Более 70 населенных пунктов в Плюсском районе остались без электроэнергии из-за грозы

16:04, 06 августа 2022, ПАИ

В Плюсском районе 78 населенных пунктов остались без электроэнергии из-за грозы, которая обрушилась на Псковскую область 6 августа. Об этом передает корреспондент районной газеты «Плюсский край».

Большая часть населенных пунктов, оставшихся без света, оказалась в Лядской волости. Пользователи местных сообществ в соцсетях сообщают, что в деревне Ляды ветер повалил березу у школы, поврежден забор и дорожное ограждение. Подписчики сообщают об упавших деревьях в разных местах. Стихия нанесла значительный ущерб.

Кроме того, в Палкинском районе после сильного ливня произошло небольшое отключение электроэнергии, в частности, в деревне Борохново. Специалисты восстановили подачу электроэнергии через 15 минут.