Более 70 населенных пунктов в Плюсском районе остались без электроэнергии из-за грозы
В Плюсском районе 78 населенных пунктов остались без электроэнергии из-за грозы, которая обрушилась на Псковскую область 6 августа. Об этом передает корреспондент районной газеты «Плюсский край».
Большая часть населенных пунктов, оставшихся без света, оказалась в Лядской волости. Пользователи местных сообществ в соцсетях сообщают, что в деревне Ляды ветер повалил березу у школы, поврежден забор и дорожное ограждение. Подписчики сообщают об упавших деревьях в разных местах. Стихия нанесла значительный ущерб.
Кроме того, в Палкинском районе после сильного ливня произошло небольшое отключение электроэнергии, в частности, в деревне Борохново. Специалисты восстановили подачу электроэнергии через 15 минут.
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Более 70 населенных пунктов в Плюсском районе остались без электроэнергии из-за грозы
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