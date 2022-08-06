Наталья Ильина проконтролировала ремонтные работы на «Точке кипения», которая откроется на базе ПсковГУ

17:12, 06 августа 2022, ПАИ

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина проинспектировала ход ремонта на университетском объекте, где в скором времени начнет работу общественная «Точка кипения» АСИ с международной повесткой. Корпус, расположенный на улице Толстого, станет площадкой для развития коммуникации, совместных проектов молодёжи России и Беларуси, а также реализации проектов, направленных на рост региона и приграничного сотрудничества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Проректор по административно-хозяйственной работе и безопасности Дмитрий Матвеев сообщил руководителю вуза, что в здании уже завершены демонтажные работы, выстроены все каркасные перегородки, произведена частичная зашивка гипроком. С понедельника электрики начинают прокладывать сети. Проводится подготовка к чистовой отделке.

В процессе ремонта облагородят и внешний вид здания, выполнив наружные работы: обновят плитку на крыльце и ступенях, стены корпуса заштукатурят и окрасят, поменяют входные двери и окна на первом этаже.

По словам ректора, на данный момент вузом закуплено необходимое оборудование и мебель. Ремонт завершится к открытию «Точки кипения», которое ориентировочно запланировано на третью декаду сентября.

Напомним, в 64 регионах России действуют более 100 «Точек кипения». В них организована работа с бизнес-партнерами, региональными институтами развития и университетами. Местные команды здесь могут получить помощь в запуске и масштабировании проектов. Также пространство проводит встречи профильных сообществ, работу по образованию и карьерному росту школьников и студентов.

Планируется, что в «Точке кипения», которая будет создана на площадке ПсковГУ, будут разрабатывать и реализовывать международные и образовательные проекты, проводить курсы повышения квалификации, вести информационно-просветительскую работу в области цифровой трансформации.

Подготовку визуализации вело бюро «Stankevich design». Дизайнеры исходили из требований, обусловленных стандартами пространства, которое транслирует основные ценности «Точки кипения». В их числе – открытость, развитие, доверие, партнерство.

В разных городах реализованы несколько форматов «Точки кипения», для Пскова был продуман вариант городского общественного пространства с максимумом возможностей для безбарьерного общения и нетворкинга, обмена идеями и сотрудничества. В частности, дизайнеры предложили свое видение зонирования в корпусе на улице Толстого, где разместится новая площадка. Здесь появится современный просторный холл и ресепшен, лобби, объединенный лекционный зал на 150 человек с возможностью его разделения на залы вместимостью 60 и 90 человек, коворкинг на 20 человек и две переговорных комнаты на 6 и 12 человек, помещения для персонала, гардероб.