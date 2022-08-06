Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Наталья Ильина проконтролировала ремонтные работы на «Точке кипения», которая откроется на базе ПсковГУ

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина проинспектировала ход ремонта на университетском объекте, где в скором времени начнет работу общественная «Точка кипения» АСИ с международной повесткой. Корпус, расположенный на улице Толстого, станет площадкой для развития коммуникации, совместных проектов молодёжи России и Беларуси, а также реализации проектов, направленных на рост региона и приграничного сотрудничества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Проректор по административно-хозяйственной работе и безопасности Дмитрий Матвеев сообщил руководителю вуза, что в здании уже завершены демонтажные работы, выстроены все каркасные перегородки, произведена частичная зашивка гипроком. С понедельника электрики начинают прокладывать сети. Проводится подготовка к чистовой отделке.

В процессе ремонта облагородят и внешний вид здания, выполнив наружные работы: обновят плитку на крыльце и ступенях, стены корпуса заштукатурят и окрасят, поменяют входные двери и окна на первом этаже.

По словам ректора, на данный момент вузом закуплено необходимое оборудование и мебель. Ремонт завершится к открытию «Точки кипения», которое ориентировочно запланировано на третью декаду сентября.

Напомним, в 64 регионах России действуют более 100 «Точек кипения». В них организована работа с бизнес-партнерами, региональными институтами развития и университетами. Местные команды здесь могут получить помощь в запуске и масштабировании проектов. Также пространство проводит встречи профильных сообществ, работу по образованию и карьерному росту школьников и студентов.

Планируется, что в «Точке кипения», которая будет создана на площадке ПсковГУ, будут разрабатывать и реализовывать международные и образовательные проекты, проводить курсы повышения квалификации, вести информационно-просветительскую работу в области цифровой трансформации.

Подготовку визуализации вело бюро «Stankevich design». Дизайнеры исходили из требований, обусловленных стандартами пространства, которое транслирует основные ценности «Точки кипения». В их числе – открытость, развитие, доверие, партнерство.

В разных городах реализованы несколько форматов «Точки кипения», для Пскова был продуман вариант городского общественного пространства с максимумом возможностей для безбарьерного общения и нетворкинга, обмена идеями и сотрудничества. В частности, дизайнеры предложили свое видение зонирования в корпусе на улице Толстого, где разместится новая площадка. Здесь появится современный просторный холл и ресепшен, лобби, объединенный лекционный зал на 150 человек с возможностью его разделения на залы вместимостью 60 и 90 человек, коворкинг на 20 человек и две переговорных комнаты на 6 и 12 человек, помещения для персонала, гардероб.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

06 августа 2022

Из-за ливневых дождей в Питере из канализационных люков бьют фонтаны

06 августа 2022

Два новых дефибриллятора-монитора и смотровой светильник появились в поликлинике Порхова
06 августа 2022

Новые экспонаты появились в Дновском музейно-выставочном центре
06 августа 2022

23 градуса тепла и день без осадков обещают псковичам 7 августа

06 августа 2022

Цокольный этаж Поганкиных оказался под водой после ливня в Пскове
06 августа 2022

Наталья Ильина проконтролировала ремонтные работы на «Точке кипения», которая откроется на базе ПсковГУ
06 августа 2022

Более 70 населенных пунктов в Плюсском районе остались без электроэнергии из-за грозы

06 августа 2022

В Пскове завершаются противоаварийные работы в церкви Михаила Архангела с колокольней

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...