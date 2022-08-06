Два человека пострадали в результате ДТП в Псковском районе
На 14 км трассы Псков – Гдов у деревни Жидилов Бор произошло столкновение двух автомобилей.
В результате ДТП пострадали два человека. Решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники и ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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