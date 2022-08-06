Два новых дефибриллятора-монитора и смотровой светильник появились в поликлинике Порхова

18:50, 06 августа 2022, ПАИ

Подробности о новом оборудовании узнали у главного врача Порховской межрайонной больницы Татьяны Горбуновой, сообщает Псковскому агентству информации редакция газеты «Порховский вестник».

Новое оборудование поступило в рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» нацпроекта «Здравоохранение». Всего в этом году в медицинские организации Псковской области поступит 199 единиц нового оборудования. Напомним, программа рассчитана до 2025 года.



Дефибриллятор – прибор, использующийся в медицине для электроимпульсной терапии грубых нарушений сердечного ритма. Оба новых дефибриллятора нашли своё постоянное место в поликлинике Порхова. Один – в процедурном кабинете детского отделения, другой – в процедурном кабинете для взрослых.



Медсестра прививочного кабинета детской консультации Надежда Панова подчеркнула, что в соответствии с новыми требованиями реанимационное оборудование теперь в отделениях должно быть, но подчеркнула, что лучше бы оно ещё долго не пригодилось, тем более в детской консультации. Остановка сердца у ребёнка – очень редкий и особый случай, которого в порховской поликлинике даже не помнят. Но в экстренных ситуациях врачи-педиатры должны всегда вовремя и при помощи необходимого оборудования прийти на помощь.

«Анафилактический шок или острые сердечные нарушения в процедурном кабинете для взрослых – также редкость, но возможность такого осложнения существует», – пояснила процедурная медицинская сестра Маргарита Антипова. – Если что, мы незамедлительно будем звать на помощь врачей, которые принимают в кабинетах рядом».





Намного удобнее и комфортнее теперь работается врачу-гинекологу и акушерке женской консультации с новым смотровым светильником. Программа модернизации первичного звена здравоохранения направлена на расширение возможностей оказания помощи и постановки более выверенных диагнозов