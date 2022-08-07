Потомки Тютчева побывали в Спасо-Казанском женском монастыре в Острове

19:35, 06 августа 2022, ПАИ

Татьяна Пигарева – российский испанист, прапраправнучка Федора Ивановича Тютчева побывал в Спасо-Казанском женском монастыре в Острове, сообщает редакция газеты «Островские вести».

Наследница Тютчева является литературоведом и искусствоведом, кандидатом филологических наук, журналистом и лектором. Сейчас Татьяна Пигарева - руководитель отдела культуры Института Сервантеса в Москве (с 2002 г.). Работала в бюро испанской газеты El País (с 1990 по 1995 г.), а с 1991 по 1996 год была официально аккредитованным в Москве корреспондентом журнала Tiempo (Испания).

Автор более сотни публикаций на русском языке, посвященных испанской и латиноамериканской культурам. Неоднократно участвовала в программе «Наблюдатель» на телеканале «Россия — Культура».