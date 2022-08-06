Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Стругах Красных прошла презентация книги Алексея Федорова «История, личности, судьбы»

Презентация новой книги Алексея Федорова прошла успешно. Фото газеты «Струги».

В районной библиотеке сегодня прошла презентация книги Алексея Федорова «История, личности, судьбы», сообщает Псковскому агентству информации газета «Струги».

Вторая часть сборника «История, личности, судьбы» содержит тридцать биографических очерков, написанных автором в период с 2015 по 2020 г., освещающих судьбы личностей, живших с XIX до конца XX в., а также наших современников, жизнь которых неразрывно связана с территорией современного Струго-Красненского района. Книга дополнена избранными статьями и очерком о событиях Революции и Гражданской войны.

К сожалению, сам автор не смог приехать, поэтому мероприятие провела краевед Инна Иванова. Книга Алексея Федорова вызвала настолько большой интерес, что не все желающие смогли её приобрести, поскольку очень быстро закончились предоставленные автором издания.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

06 августа 2022

Губернатор Псковской области посетил общественные пространства Берислава
06 августа 2022

Радуга и потерянные номера: чем закончилась непогода в Пскове
06 августа 2022

ФОТОФАКТ: В Пскове ливни закончились яркой радугой

06 августа 2022

В Дно подведены итоги конкурса по благоустройству

06 августа 2022

Гуманитарная помощь поступила в Бериславский район Херсонской области
06 августа 2022

В Стругах Красных прошла презентация книги Алексея Федорова «История, личности, судьбы»
06 августа 2022

Жители Бериславского района Херсонской области услышат псковское радио «7 небо»
06 августа 2022

Из-за ливневых дождей в Питере из канализационных люков бьют фонтаны


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...