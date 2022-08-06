В Стругах Красных прошла презентация книги Алексея Федорова «История, личности, судьбы»

20:14, 06 августа 2022, ПАИ

В районной библиотеке сегодня прошла презентация книги Алексея Федорова «История, личности, судьбы», сообщает Псковскому агентству информации газета «Струги».

Вторая часть сборника «История, личности, судьбы» содержит тридцать биографических очерков, написанных автором в период с 2015 по 2020 г., освещающих судьбы личностей, живших с XIX до конца XX в., а также наших современников, жизнь которых неразрывно связана с территорией современного Струго-Красненского района. Книга дополнена избранными статьями и очерком о событиях Революции и Гражданской войны.

К сожалению, сам автор не смог приехать, поэтому мероприятие провела краевед Инна Иванова. Книга Алексея Федорова вызвала настолько большой интерес, что не все желающие смогли её приобрести, поскольку очень быстро закончились предоставленные автором издания.