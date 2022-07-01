Жители Бериславского района Херсонской области услышат псковское радио «7 небо»
Один из наиболее важных вопросов, которые необходимо оперативно решить в Бериславском районе – это восстановление нормальной связи и работы медиа, поделился в своем Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Сообщается, что в данный момент общими усилиями было запущено вещание псковского радио «7 небо» в Бериславе – его можно услышать на частоте 101FM. Радиус охвата полтора километра, но оборудования уже заказано. Оно сможет расширить трансляцию до 15 км.
«Спасибо нашим коллегам за оперативную работу», - поблагодарил Михаил Ведерников.
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