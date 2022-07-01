Жители Бериславского района Херсонской области услышат псковское радио «7 небо»

19:51, 06 августа 2022, ПАИ

Один из наиболее важных вопросов, которые необходимо оперативно решить в Бериславском районе – это восстановление нормальной связи и работы медиа, поделился в своем Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Сообщается, что в данный момент общими усилиями было запущено вещание псковского радио «7 небо» в Бериславе – его можно услышать на частоте 101FM. Радиус охвата полтора километра, но оборудования уже заказано. Оно сможет расширить трансляцию до 15 км.

«Спасибо нашим коллегам за оперативную работу», - поблагодарил Михаил Ведерников.