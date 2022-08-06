Радуга и потерянные номера: чем закончилась непогода в Пскове

21:36, 06 августа 2022, ПАИ

Жители Пскова и области делятся в социальных сетях фотографиями того, как гроза повлияла на жизнь горожан. В одной из групп социальной сети Вконтакте житель Пскова делится фотографией найденных автономеров.

«Потоп на Новосёлов», – подписал свою фотографию найденных номеров Роман Иванов в группе «Жесть по-Псковски». В комментариях уже нашлись владельцы потеряшек.

В других группах можно увидеть красочные фотографии радуги.