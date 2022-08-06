Радуга и потерянные номера: чем закончилась непогода в Пскове
Жители Пскова и области делятся в социальных сетях фотографиями того, как гроза повлияла на жизнь горожан. В одной из групп социальной сети Вконтакте житель Пскова делится фотографией найденных автономеров.
«Потоп на Новосёлов», – подписал свою фотографию найденных номеров Роман Иванов в группе «Жесть по-Псковски». В комментариях уже нашлись владельцы потеряшек.
В других группах можно увидеть красочные фотографии радуги.
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