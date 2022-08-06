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Под проливным дождем прошел футбольный матч в Новоржеве

Итоги футбольного матча под проливным дождем в Новоржеве. Фото Ивана Кроликова.

В непростых погодных условиях, под непрекращающимся дождем, временами ливневым, на городском стадионе прошёл сегодня футбольный матч чемпионата Псковской области (6-й тур), об этом с Псковским агентством информации делится редакция газеты «Земля новоржевская».

Новоржевская команда «Фортуна» одержала победу над футболистами из Пыталово. Спортсмены пять раз поразили ворота соперника, пропустив только один мяч.

В областном чемпионате участвуют 17 команд. Все они разделены на четыре группы. Команда «Фортуна» входит в группу «Запад», где также играют команда «Факел – Синие Стрелы» из Псковского района, «Легион» (Дедовичи), «Старт» (Пыталово).

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