Под проливным дождем прошел футбольный матч в Новоржеве

22:23, 06 августа 2022, ПАИ

В непростых погодных условиях, под непрекращающимся дождем, временами ливневым, на городском стадионе прошёл сегодня футбольный матч чемпионата Псковской области (6-й тур), об этом с Псковским агентством информации делится редакция газеты «Земля новоржевская».

Новоржевская команда «Фортуна» одержала победу над футболистами из Пыталово. Спортсмены пять раз поразили ворота соперника, пропустив только один мяч.

В областном чемпионате участвуют 17 команд. Все они разделены на четыре группы. Команда «Фортуна» входит в группу «Запад», где также играют команда «Факел – Синие Стрелы» из Псковского района, «Легион» (Дедовичи), «Старт» (Пыталово).