Названы самые востребованные профессии на рынке труда Псковской области

17:19, 07 августа 2022, ПАИ

Самыми востребованными кадрами у псковских предприятий по итогам первого полугодия стали подсобные рабочие (1 969 вакансий), операторы свиноводческих комплексов и механизированных ферм (412) и водители (239), сообщили в комитете по труду и занятости Псковской области.

Также, по данным на 30 июня, в регионе были готовы принять на работы 191 уборщика производственных и служебных помещений, 155 рабочих, занимающихся комплексным обслуживанием и ремонтом зданий и 131 рабочего.

Далее по количеству вакантных мест следовала профессия повара (128), медсестры (123) и продавца продовольственных товаров (103). Для специалистов других сфер (порядка 90 наименований) количество вакантных мест рознится от 93 до 13.