Названы самые востребованные профессии на рынке труда Псковской области
Самыми востребованными кадрами у псковских предприятий по итогам первого полугодия стали подсобные рабочие (1 969 вакансий), операторы свиноводческих комплексов и механизированных ферм (412) и водители (239), сообщили в комитете по труду и занятости Псковской области.
Также, по данным на 30 июня, в регионе были готовы принять на работы 191 уборщика производственных и служебных помещений, 155 рабочих, занимающихся комплексным обслуживанием и ремонтом зданий и 131 рабочего.
Далее по количеству вакантных мест следовала профессия повара (128), медсестры (123) и продавца продовольственных товаров (103). Для специалистов других сфер (порядка 90 наименований) количество вакантных мест рознится от 93 до 13.
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