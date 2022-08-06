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Общество

Петербурженка госпитализирована с переломом плеча после падения остановки

Жительница Санкт-Петербурга госпитализирована с переломом плеча после падения остановки общественного транспорта в Невском районе из-за непогоды, сообщают РИА НОВОСТИ.

«По состоянию на 20.00 в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений пострадал один человек в Невском районе, проспект Большевиков, дом 10, корпус 1 – упала остановка общественного транспорта, пострадала женщина 1981 года рождения», – информирует ведомство.

Как уточняет МЧС, пострадавшая госпитализирована с переломом плеча.

Также шквалистый ветер повалил 32 дерева. Из-за непогоды оказались повреждены и четыре автомобиля, отмечают в МЧС.

В субботу интенсивность ливней в Петербурге в несколько раз превысила расчетные значения. Порывы шквалистого ветра достигали 27 метров в секунду. Губернатор города Александр Беглов, проинспектировав наиболее пострадавшие районы, поручил коммунальным службам оперативно устранить последствия непогоды.

С 18.00 мск субботы в Санкт-Петербурге объявлен «оранжевый» уровень опасности, когда непогода чревата стихийными бедствиями, из-за ливней и сильного ветра.

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