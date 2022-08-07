Михаил Ведерников пообещал разобраться с не отвечающими на звонки энергетиками

12:59, 07 августа 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал разобраться с тем, что некоторым жителям региона было не дозвониться до энергетиков во время ликвидации последствий непогоды.



«Есть информация, что в отдельных случаях до Россетей было не дозвониться. С этим разберёмся отдельно и примем меры», — написал он в своём Telegram-канале.



Он отметил, что электроснабжение в большинстве пострадавших вследствие непогоды населенных пунктов Псковской области восстановят до 14:00 7 августа. Далее работа продолжится по единичным заявкам.



«Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному телефону Россетей 8 (800) 2200-220», — подчеркнул глава региона.