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Общество

До +23 градусов ожидается в Псковской области 7 августа

До 23 градусов тепла ожидается в Псковской области в воскресенье, 7 августа, сообщили на официальной странице региона в соцсети «ВКонтакте». 

Сегодня на территории Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью пройдут кратковременные дожди, местами грозы и ливни. Днём преимущественно без осадков.

Ночью ожидается от +8 до +13 градусов, днём – +18…+23. Будет дуть западный и северо-западный ветер со скоростью 5 – 10 м/сек, при грозе возможны порывы  до 15 – 20 м/сек. 

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