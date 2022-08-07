До +23 градусов ожидается в Псковской области 7 августа

09:50, 07 августа 2022, ПАИ

До 23 градусов тепла ожидается в Псковской области в воскресенье, 7 августа, сообщили на официальной странице региона в соцсети «ВКонтакте».

Сегодня на территории Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью пройдут кратковременные дожди, местами грозы и ливни. Днём преимущественно без осадков.

Ночью ожидается от +8 до +13 градусов, днём – +18…+23. Будет дуть западный и северо-западный ветер со скоростью 5 – 10 м/сек, при грозе возможны порывы до 15 – 20 м/сек.