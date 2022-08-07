Глава Дновского района – о Дне города: Поводов для праздника больше, чем обычно

11:14, 07 августа 2022, ПАИ

Жители Дновского района 7 августа отмечают годовщину основания родного края, а также День города, сообщил глава района Михаил Шауркин в своём Telegram-канале.

«Уважаемые жители Дновского района! Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днём города – Днём железнодорожника! Этот год для нас особенный – мы отмечаем 95-летие со дня образования Дновского района и 70-летие с момента постройки здания железнодорожного вокзала. А значит, поводов для праздника больше, чем обычно!» – написал глава района.



Он поблагодарил жителей района за любовь к родному городу, за то, что они остаются верными своей малой родине и трудятся на благо родной земли. «Наш город – особенный. Это малая частичка большой страны, но у неё есть свой особенный дух, своя история, своя атмосфера, своя только ей присущая духовность. У нашего города Дно богатое прошлое, интересное настоящее и замечательное будущее. Оно замечательное, потому что есть вы – достойные люди, земляки, дновцы. Люди, благодаря которым живёт и развивается наш край», – заметил он.



Михаил Шауркин подчеркнул, что, наверное, в каждой дновской семье есть те, кто связал свою судьбу с железной дорогой. «Поздравляю с профессиональным праздником всех железнодорожников! Желаю успехов в труде, а ветеранов-железнодорожников благодарю за долголетний труд и опыт, который вы передаёте молодому поколению. Всех жителей нашего района поздравляю с Днём города! Пусть будет мирной и благополучной жизнь в нашем любимом Дно!» – подытожил он.

Ранее сообщалось, что День города в Дно начнётся с проезда поезда с петардами, к которому в этом году будет перецеплен специальный вагон, в котором могут прокатиться дети. Также жителей города порадуют байкеры Пскова, которые с флагами проедут по Дно на мотоциклах. Каждый из дновцев, у кого есть соответствующий транспорт, может к ним присоединиться.