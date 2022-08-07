Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Глава Дновского района – о Дне города: Поводов для праздника больше, чем обычно

Фото: Михаил Шауркин

Жители Дновского района 7 августа отмечают годовщину основания родного края, а также День города, сообщил глава района Михаил Шауркин в своём Telegram-канале.

«Уважаемые жители Дновского района! Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днём города – Днём железнодорожника! Этот год для нас особенный – мы отмечаем 95-летие со дня образования Дновского района и 70-летие с момента постройки здания железнодорожного вокзала. А значит, поводов для праздника больше, чем обычно!» – написал глава района.
 
Он поблагодарил жителей района за любовь к родному городу, за то, что они остаются верными своей малой родине и трудятся на благо родной земли. «Наш город – особенный. Это малая частичка большой страны, но у неё есть свой особенный дух, своя история, своя атмосфера, своя только ей присущая духовность. У нашего города Дно богатое прошлое, интересное настоящее и замечательное будущее. Оно замечательное, потому что есть вы – достойные люди, земляки, дновцы. Люди, благодаря которым живёт и развивается наш край», – заметил он.
 
Михаил Шауркин подчеркнул, что, наверное, в каждой дновской семье есть те, кто связал свою судьбу с железной дорогой. «Поздравляю с профессиональным праздником всех железнодорожников! Желаю успехов в труде, а ветеранов-железнодорожников благодарю за долголетний труд и опыт, который вы передаёте молодому поколению. Всех жителей нашего района поздравляю с Днём города! Пусть будет мирной и благополучной жизнь в нашем любимом Дно!» – подытожил он.

Ранее сообщалось, что День города в Дно начнётся с проезда поезда с петардами, к которому в этом году будет перецеплен специальный вагон, в котором могут прокатиться дети. Также жителей города порадуют байкеры Пскова, которые с флагами проедут по Дно на мотоциклах. Каждый из дновцев, у кого есть соответствующий транспорт, может к ним присоединиться. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

07 августа 2022

Очередной выпуск «Псковского телеграма Online» выйдет утром в понедельник
07 августа 2022

Михаил Ведерников: Железная дорога является важной отраслью экономики региона
07 августа 2022

Икону «Собор Псковских Святых» передал Михаил Ведерников десантникам в Бериславе
07 августа 2022

Суточная заболеваемость коронавирусом в Псковской области вернулась к апрельским показателям
07 августа 2022

До +25 градусов и высокое атмосферное давление прогнозируют в Псковской области 8 августа
07 августа 2022

Ситуацию с ростом заболеваемости COVID-19 в Псковской области обсудят 8 августа
07 августа 2022

Огненный закат и идеальная радуга: псковичи делятся вдохновляющими фотографиями
07 августа 2022

Правительство установило временные квоты на вывоз серы для минеральных удобрений

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...