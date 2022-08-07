Огненный закат и идеальная радуга: псковичи делятся вдохновляющими фотографиями
Вчерашняя непогода в Пскове закончилась двойной радугой и невероятным огненным закатом. Фотографиями вдохновляющего неба псковичи поделились с Псковским агентством информации.
-
Фото: Люба Злобина
-
Фото: Анастасия Морозова
-
Фото: Читатели ПАИ
-
Фото: Ирина Семенова
-
Фото: Наталья Никифорова
-
Фото: Ксюша Никифорова
«Радуга была не только двойная, но и полная», – отметила Наталья Никифорова и поделилась фотографией радуги над Рижским проспектом. Большинство псковичей застало радугу дома, но некоторые поделились фотографиями, сделанным на даче и на улицах города.
Некоторые псковичи запечатлели не только радугу, но и красивый закат над городом. «О... Нас охраняют! Благодарность Высшим Силам!» – отметила псковичка в комментариях, где другие делились фотографиями.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Суточная заболеваемость коронавирусом в Псковской области вернулась к апрельским показателям
До +25 градусов и высокое атмосферное давление прогнозируют в Псковской области 8 августа