Огненный закат и идеальная радуга: псковичи делятся вдохновляющими фотографиями

12:08, 07 августа 2022, ПАИ

Вчерашняя непогода в Пскове закончилась двойной радугой и невероятным огненным закатом. Фотографиями вдохновляющего неба псковичи поделились с Псковским агентством информации.



Фото: Люба Злобина



Фото: Анастасия Морозова



Фото: Читатели ПАИ



Фото: Ирина Семенова



Фото: Наталья Никифорова



Фото: Ксюша Никифорова













«Радуга была не только двойная, но и полная», – отметила Наталья Никифорова и поделилась фотографией радуги над Рижским проспектом. Большинство псковичей застало радугу дома, но некоторые поделились фотографиями, сделанным на даче и на улицах города.

Некоторые псковичи запечатлели не только радугу, но и красивый закат над городом. «О... Нас охраняют! Благодарность Высшим Силам!» – отметила псковичка в комментариях, где другие делились фотографиями.

