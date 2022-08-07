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Огненный закат и идеальная радуга: псковичи делятся вдохновляющими фотографиями

Вчерашняя непогода в Пскове закончилась двойной радугой и невероятным огненным закатом. Фотографиями вдохновляющего неба псковичи поделились с Псковским агентством информации.

  • Улица Шестака, 18
    Фото: Люба Злобина
  • Улица Труда
    Фото: Анастасия Морозова
  • Ледовый дворец
    Фото: Читатели ПАИ
  • Улица Рокоссовского
    Фото: Ирина Семенова
  • Рижский Проспект
    Фото: Наталья Никифорова
  • Улица Труда
    Фото: Ксюша Никифорова
 


«Радуга была не только двойная, но и полная», – отметила Наталья Никифорова и поделилась фотографией радуги над Рижским проспектом. Большинство псковичей застало радугу дома, но некоторые поделились фотографиями, сделанным на даче и на улицах города.

Ульяна Бойко

Некоторые псковичи запечатлели не только радугу, но и красивый закат над городом. «О... Нас охраняют! Благодарность Высшим Силам!» – отметила псковичка в комментариях, где другие делились фотографиями.
 

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