Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичей просят соблюдать правила безопасного вождения велосипеда

Главное управление МЧС России по Псковской области напомнило гражданам основные правила безопасности при катании на велосипедах.

«Многие жители городов активно переходят на экологически чистый вид транспорта – велосипед. Но вместе с этим возрастает и опасность передвижения на нём», — отметили в МЧС.

Перед выездом из дома необходимо проверить исправность тормозов велосипеда. Кроме того, нужно надеть шлем, защитные очки и специальную велоодежду.

«Избегайте использования предметов, свободно свисающих с руля. Они могут попасть в спицы или спровоцировать непрогнозируемый поворот руля. Не пользуйтесь мобильным телефоном или плеером через наушники во время езды. Это отвлекает вас от происходящего на дороге», — подчёркивают сотрудники МЧС.

Участник движения, управляющий транспортным средством, обязан выполнять все требования правил дорожного движения, подчиняться сигналам светофоров, требованиям дорожной разметки и дорожных знаков. Это снизит риск попадания в ДТП.

«Правильно подавайте сигналы рукой при повороте, торможении и остановке. Держитесь правой стороны дороги, никогда не пользуйтесь полосой встречного движения. Несколько велосипедистов должны двигаться в колонну по одному», — напоминают в МЧС.

Также велосипедисты должны соблюдать особую внимательность при езде в тёмное время суток. «Оборудуйте свой велосипед световыми приборами: они должны быть чистыми и правильно настроенными. Используйте светоотражающие значки», — отмечают в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

08 августа 2022

Энергетики Псковской ГРЭС проведут ремонтные работы в тепловых сетях
08 августа 2022

С 8 августа жители Бериславского района Херсонской области услышат псковское радио «Седьмое небо»

08 августа 2022

Тала Нещадимова: Смерчей и ураганов мы не ждём
08 августа 2022

Дополнительную остановку для двух автобусов организуют в Пскове 8 августа
08 августа 2022

Месячная норма осадков уже выпала в Пскове в августе
08 августа 2022

В августе ожидается сухая погода с температурой до 25 градусов

08 августа 2022

Вышел в эфир очередной выпуск программы «Псковский телеграм Online»
08 августа 2022

Дожди и до 22 градусов тепла ожидается в Пскове сегодня

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...