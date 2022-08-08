Псковичей просят соблюдать правила безопасного вождения велосипеда
Главное управление МЧС России по Псковской области напомнило гражданам основные правила безопасности при катании на велосипедах.
«Многие жители городов активно переходят на экологически чистый вид транспорта – велосипед. Но вместе с этим возрастает и опасность передвижения на нём», — отметили в МЧС.
Перед выездом из дома необходимо проверить исправность тормозов велосипеда. Кроме того, нужно надеть шлем, защитные очки и специальную велоодежду.
«Избегайте использования предметов, свободно свисающих с руля. Они могут попасть в спицы или спровоцировать непрогнозируемый поворот руля. Не пользуйтесь мобильным телефоном или плеером через наушники во время езды. Это отвлекает вас от происходящего на дороге», — подчёркивают сотрудники МЧС.
Участник движения, управляющий транспортным средством, обязан выполнять все требования правил дорожного движения, подчиняться сигналам светофоров, требованиям дорожной разметки и дорожных знаков. Это снизит риск попадания в ДТП.
«Правильно подавайте сигналы рукой при повороте, торможении и остановке. Держитесь правой стороны дороги, никогда не пользуйтесь полосой встречного движения. Несколько велосипедистов должны двигаться в колонну по одному», — напоминают в МЧС.
Также велосипедисты должны соблюдать особую внимательность при езде в тёмное время суток. «Оборудуйте свой велосипед световыми приборами: они должны быть чистыми и правильно настроенными. Используйте светоотражающие значки», — отмечают в ведомстве.
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