Псковичей просят соблюдать правила безопасного вождения велосипеда

08:50, 08 августа 2022, ПАИ

Главное управление МЧС России по Псковской области напомнило гражданам основные правила безопасности при катании на велосипедах.

«Многие жители городов активно переходят на экологически чистый вид транспорта – велосипед. Но вместе с этим возрастает и опасность передвижения на нём», — отметили в МЧС.

Перед выездом из дома необходимо проверить исправность тормозов велосипеда. Кроме того, нужно надеть шлем, защитные очки и специальную велоодежду.

«Избегайте использования предметов, свободно свисающих с руля. Они могут попасть в спицы или спровоцировать непрогнозируемый поворот руля. Не пользуйтесь мобильным телефоном или плеером через наушники во время езды. Это отвлекает вас от происходящего на дороге», — подчёркивают сотрудники МЧС.

Участник движения, управляющий транспортным средством, обязан выполнять все требования правил дорожного движения, подчиняться сигналам светофоров, требованиям дорожной разметки и дорожных знаков. Это снизит риск попадания в ДТП.

«Правильно подавайте сигналы рукой при повороте, торможении и остановке. Держитесь правой стороны дороги, никогда не пользуйтесь полосой встречного движения. Несколько велосипедистов должны двигаться в колонну по одному», — напоминают в МЧС.

Также велосипедисты должны соблюдать особую внимательность при езде в тёмное время суток. «Оборудуйте свой велосипед световыми приборами: они должны быть чистыми и правильно настроенными. Используйте светоотражающие значки», — отмечают в ведомстве.