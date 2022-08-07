Правительство установило временные квоты на вывоз серы для минеральных удобрений

11:20, 07 августа 2022, ПАИ

Правительство приняло решение ввести квоты на экспорт серы, необходимой для производства минеральных удобрений, сообщили в Telegram-канале правительства РФ.

«Порядок расчета объемов нетарифной квоты утвердит Минпромторг совместно с Минэнерго. Министерство промышленности и торговли также подготовит план поставок и приобретения серы в текущем году», – говорится в сообщении.

Данное решение поможет в полном объеме обеспечить сырьем российских производителей. Квоты будут действовать с 10 августа по 31 декабря 2022 года.