Правительство установило временные квоты на вывоз серы для минеральных удобрений
Правительство приняло решение ввести квоты на экспорт серы, необходимой для производства минеральных удобрений, сообщили в Telegram-канале правительства РФ.
«Порядок расчета объемов нетарифной квоты утвердит Минпромторг совместно с Минэнерго. Министерство промышленности и торговли также подготовит план поставок и приобретения серы в текущем году», – говорится в сообщении.
Данное решение поможет в полном объеме обеспечить сырьем российских производителей. Квоты будут действовать с 10 августа по 31 декабря 2022 года.
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