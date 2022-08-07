Михаил Ведерников: Железная дорога является важной отраслью экономики региона
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов железнодорожного транспорта. Поздравление глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.
Он напомнил, что в Псковской области более 1000 км путей и 112 железнодорожных станций, в числе которых четыре узловых и три пограничных. Железная дорога является важной отраслью экономики региона и вносит свой вклад в развитие транспортного сообщения.
Многие жители области связали свою профессию и жизнь с железной дорогой, обеспечивая чёткую и бесперебойную работу железнодорожного транспорта, надёжность и безопасность грузовых и пассажирских перевозок, отметил глава региона.
«Благодарю вас за самоотверженный труд и преданность профессии, ответственность, добросовестность, приумножение и развитие традиций отрасли. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия», — подытожил Михаил Ведерников.
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