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Общество

Галина Неваленная: Прививаться в первую очередь необходимо гражданам, которые часто общаются

Прививаться в первую очередь необходимо тем гражданам, которые работают в профессиях, связанных с постоянным общением с людьми. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Если в семье есть дети, то родителям необходимо привиться. В сознании людей должна быть ответственность за коллективное здоровье всех граждан», –отметила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.

Она также добавила, что самой эффективной вакциной на сегодня является «Спутник V». Она дает стойкий иммунитет на все штаммы и является той вакциной, которая доказала свою эффективность в прошлую кампанию по вакцинации.

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