Очередной выпуск «Псковского телеграма Online» выйдет утром в понедельник

14:28, 07 августа 2022, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в эфир 8 августа в 9:00. По традиции вещаем из областной библиотеки для детей и юношества им. В.А. Каверина.

Как идет подготовка школ к новому учебному году, как пройдет аттестация руководителей образовательных учреждений региона, ведущие передачи Надежда Назаренко и Антон Сергеев обсудят с врио председателя комитета по образованию Псковской области Андреем Ермаковым.

О том, какая погода ждет псковичей в последний месяц лета, побиты ли в этом сезоне рекорды по температуре и количеству осадков, ведущие поговорят с начальником Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талой Нещадимовой.

На портале ПАИ и в официальной группе в соцсети «ВКонтакте» программа выйдет в эфир в 9:00, а в 11:30 её можно будет посмотреть в эфире телеканала «Первый Псковский».