Вышел в эфир очередной выпуск программы «Псковский телеграм Online»

09:11, 08 августа 2022, ПАИ

Вышел в прямой эфир очередной выпуск программы «Псковский телеграм Online».

Как идёт подготовка школ к новому учебному году, как пройдёт аттестация руководителей образовательных учреждений региона, ведущие передачи Надежда Назаренко и Антон Сергеев обсудят с врио председателя комитета по образованию Псковской области Андреем Ермаковым.

О том, какая погода ждёт псковичей в последний месяц лета, побиты ли в этом сезоне рекорды температуры и количества осадков, ведущие поговорят с начальником Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талой Нещадимовой.

В 11:30 программу можно будет посмотреть в эфире телеканала «Первый Псковский».