Вышел в эфир очередной выпуск программы «Псковский телеграм Online»
Вышел в прямой эфир очередной выпуск программы «Псковский телеграм Online».
Как идёт подготовка школ к новому учебному году, как пройдёт аттестация руководителей образовательных учреждений региона, ведущие передачи Надежда Назаренко и Антон Сергеев обсудят с врио председателя комитета по образованию Псковской области Андреем Ермаковым.
О том, какая погода ждёт псковичей в последний месяц лета, побиты ли в этом сезоне рекорды температуры и количества осадков, ведущие поговорят с начальником Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талой Нещадимовой.
В 11:30 программу можно будет посмотреть в эфире телеканала «Первый Псковский».
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
С 8 августа жители Бериславского района Херсонской области услышат псковское радио «Седьмое небо»